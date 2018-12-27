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«Укрпошта» повысила стоимость универсальных услуг почтовой связи на 11,1-14,3% с 2019
15:39 27.12.2018 |
Акционерное общество "Укрпошта" повысило стоимость универсальных услуг почтовой связи на 11,1-14,3% с 1 января 2019 года.
Об этом свидетельствую данные на сайте Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.
В частности тарифы на услуги на пересылку писем и посылок на приоритетные направления повышены на 11,1%, на неприоритетные - на 14,3%.
Кроме того, повышены тарифы в тарифных линейках по пересылке отправлений "Стандарт", "Экспресс" и "SmartBox".
С 1 января стоимость пересылки отправления в тарифной линейке "Стандарт" весом 10 кг составит 42 гривен в пределах области, 48 гривен в пределах Украины (в настоящее время стоимость составляет 39,6 гривен и 45,6 гривен соответственно), стоимость отправлений весом 30 кг составит 80 гривен в пределах области и 85 гривен в пределах страны.
При этом ограничение размеров отправлений в линейке "Стандарт" будет увеличено с 50 см до 70 см, а адресный сбор - с 12 до 13 гривен.
Стоимость пересылки в линейке "Экспресс" весом до 10 кг составит 49 гривен в пределах области и 55 гривен в пределах страны (в настоящее время 44 и 50 гривен), стоимость пересылок весом до 30 кг составит 90 гривен в пределах области и 95 гривен в пределах страны (в настоящее время 84 и 90 гривен).
Как сообщали Українськi Новини, "Укрпошта" отменила доплаты за доставку почты в села.
31 октября Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.
Также Кабмин решил переименовать "Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в "Акционерное общество "Укрзализныця".
2017 год "Укрпошта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA в 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.
2016 год компания закончила с чистой прибылью 158 млн гривен.
"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.
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