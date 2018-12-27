Финансовые новости
- |
- 27.12.18
- |
- 04:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нова пошта» подписала контракт с IKEA
15:13 26.12.2018 |
Компания "НП Логистик", входящая в группу компаний "Нова Пошта", подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе НП.
Компания будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для первого магазина городского формата в Киеве.
"НП Логистик" специализируется на фулфилменте: хранении товаров на складах, комплектации и отправке интернет-заказов получателю.
IKEA Group - крупнейший в мире ритейлер товаров для дома с 367 фирменными магазинами на 30 рынках.
"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс отделений, автопарк превышает 3,6 тыс автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
|Загнали в пат. Станет ли Лукашенко президентом непроизнанной Вейшнории
|Три направления «ползучего наступления». Итоги 2018 года в войне на Донбассе
|Санкционный «привет». Чего Путин хочет от Ахметова и Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нова пошта» подписала контракт с IKEA
|Набсовет «Трубостали» пролонгировал полномочия действующего гендиректора еще на год
|«Нафтогаз» в 2019г ожидает дефицит ликвидности 35,2 млрд грн – глава правления
|Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 90%
|«Нафтогаз» снизил на январь цены на газ для промпотребителей на 2,4% до 10882,8-11 833,2 гривен/тыс. куб. м
|Киевстар запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.
Это интересно
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350
|WSJ: банки HSBC Holdings и Standard Chartered прекратили сотрудничество с Huawei
|Крупнейший производитель сигарет вложит $12,8 миллиарда в вейпинг
|У телевизоров LG будут раздвижные динамики для изменения соотношения сторон экрана
|Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей
|10 стран с самым большим числом миллионеров