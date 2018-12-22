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«Нафтогаз» снизил на январь цены на газ для промпотребителей на 2,4% до 10882,8-11 833,2 гривен/тыс. куб. м
08:31 22.12.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на январь 2019 года цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 2-42-2,44% до 270-296,8 гривен до 10882,8-11 833,2 гривен/тыс. куб. м.
Об этом говорится в прейскуранте "Нафтогаза", передают Українськi Новини.
Цена на газ "Нафтогаза" для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 10822,8 гривен/тыс. куб. м, на условиях оплаты по факту поставки - 11833,2 гривен/тыс. куб. м.
При этом, согласно прейскуранту, для промышленных потребителей, потребляющих до 50 куб. м в месяц включительно, цена составит 1833,2 гривен/куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, "Нафтогаз" решил перейти на новую модель ценообразования на газ для промпотребителей.
В средине октября ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила первые договоры купли-продажи природного газа и осуществила его поставки.
На октябрь НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 9,4-9,7%, или на 1 189,2-1 248 гривен/тыс. куб. м, до 13 438,8-14 586 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с сентябрем (12 249,6-13 338 гривен/тыс. куб. м.).
При этом на ноябрь цены на газ для промпотребителей были сохранены на уровне октября.
Впервые "Нафтогаз" ввел дифференцированную по категориям потребителей и условиям поставок (минимальный месячный объем потребления и условия оплаты) систему ценообразования на природный газ, который реализуется компанией для промышленных потребителей, бюджетных и религиозных организаций, с 1 ноября 2015 года.
В январе 2018 года "Нафтогаз" установил цену для промпотребителей на уровне 9 772,8-10 732,8 гривны/тыс. куб. м, в феврале - 9 195,6-10 141,2 гривны/тыс. куб. м., в марте - 7 896-8 889,6 гривен/тыс. куб. м, в апреле - 8 670-9 543,6 гривен/тыс. куб. м, в мае - 9 142,8-10 041,6 гривен/тыс. куб. м, в июне и июле - 9 952,8-10 893,6 гривен/тыс. куб. м, в августе 10 130,4-11 083,2 гривен/тыс. куб. м.
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