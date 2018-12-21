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Киевстар запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.
15:56 21.12.2018 |
Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил сервис Mobile ID, позволяющий осуществлять электронную идентификацию личности для получения электронных услуг при помощи мобильного номера в широкую эксплуатацию.
Как отмечается в пресс-релизе оператора, услуга доступна для подключения в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице, Хмельницком Львове, Житомире и Черкассах.
Всего в этих городах открыто 22 точки выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей) органов юстиции. Их могут получать физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты "Киевстар" из любого населенного пункта Украины.
"Сейчас мы сосредоточили усилия на подключении городов-областных центров. Уже охватили 11 городов, в начале 2019-го объявим об открытии новых пунктов. А дальше будем двигаться "в глубинку" - делать доступным подключение Mobile ID и в маленьких городах", - цитирует пресс-служба директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Евгения Кражана.
Оператор подчеркивает, что проект реализован в партнерстве с АЦСК органов юстиции, который является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.
По мнению "Киевстара", масштабное внедрение Mobile ID позволит упростить предоставление услуг населению государственными и коммерческими структурами, исключив посредническое звено между источником предоставления услуг и заказчиком и, таким образом, сократив излишнюю бюрократию, очереди и затраты.
Сервис Mobile ID может использоваться для: получения электронных государственных сервисов (водительское удостоверение, регистрация авто, регистрация места проживания, декларация о доходах, голосование и петиции, получение социальной помощи); сферы здравоохранения (выдача лекарств, доступ к истории болезни, мониторинг показателей) и сферы образования (доступ к сайту учебного заведения и личному кабинету, дистанционное обучение, получение справок, выписок). Его также можно использовать для финансового и банковского сектора (платежи, открытие/закрытие счетов, получение справок, страхование, кредитование); корпоративного рынка (вход в системы, документооборот, VPN, мобильность), для онлайн-покупок, аукционов и пр.
Для подключения к Mobile ID абоненту необходимо обратиться в сертифицированную точку подключения с оригиналами паспорта и идентификационного кода и бесплатно заменить SIM-карту на новую с поддержкой Mobile ID.
При этом абонент бесплатно получает цифровой сертификат физического или юридического лица сроком на один год. Стоимость пользования услугой Mobile ID уже включена в тарифные планы с ежемесячной платой от 225 грн/мес., для других тарифных планов - 50 грн/мес.
Оператор приглашает к сотрудничеству сервис-провайдеров для совместного расширения доступных населению онлайн-услуг.
Как сообщалось, в июле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал внедрение мобильными операторами технологии электронной идентификации Mobile ID до конца 2017 года.
В декабре 2017 года "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".
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