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«Укрпочта» сменила форму собственности с ПАО на ЧАО
14:50 21.12.2018 |
Публичное акционерное общество "Укрпочта" сменило форму собственности с публичного акционерного общества на частное, а также сменило название на Акционерное общество "Укрпочта".
Согласно сообщению, указанное изменение в уставе общества произошло на основании приказа Министерства инфраструктуры как единого акционера общества.
Государственная регистрация указанных изменений произошла 21 декабря.
Как сообщали Українськi Новини, 31 октября Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.
Также Кабмин решил переименовать "Публичное акционерное общество "Укрзализныця" в "Акционерное общество "Укрзализныця".
2017 год "Укрпочта" закончила с убытком 203 млн гривен, получила отрицательный показатель EBITDA в 48 млн гривен и увеличила доход на 20% до 5,5 млрд гривен.
2016 год компания закончила с чистой прибылью 158 млн гривен.
"Укрпочта" является монополистом почтовой связи Украины.
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