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МакДональдс вводит услугу доставки по Киеву
12:57 21.12.2018 |
Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, совместно с международным стартапом Glovo в четверг запустили сервис доставки еды в Киеве.
"Мы активно работаем с McDonald's на 21 рынках. Теперь сервис доступен в Украине. Сейчас доставка охватывает 6 ресторанов, до конца года будет 10. После этого планируем активно расширяться", - сказал директор по региональному развитию Glovo Утсав Агарваль на пресс-конференции в Киеве в пятницу.
Как отметил генеральный директор McDonald's Гжегож Хмелярский, компания до этого времени не имела в Украине официального договора ни с одним сервисом доставки в Украине. Потребители, по-прежнему, могут пользоваться другими доступными сервисами, однако в таком случае, McDonald's не несет ответственность за качество предоставляемой услуги. Стоимость доставки будет фиксированной и составит 20 грн. Минимального размера заказа не будет.
Доставка доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019 года Glovo планирует охватить все районы, а до конца 2019 года - все регионы Украины. В первую очередь доставка будет расширяться на города-миллионники.
По словам Г.Хмелярского, Glovo предоставит в каждый ресторан McDonald's планшет, на который будут поступать и формироваться заказы. Заказ блюд из McDonald's можно сделать онлайн или в бесплатном приложении Glovo на Android или iOs.
Согласно контракту, Glovo получает долю от продаж.
"Мы надеемся, что для нас это будет дополнительная экономическая выгода. Ведь это 100% продажи, которые бы к нам не пришли. Во-вторых, это дополнительное удобство для клиентов... Мы знаем, что спрос на услугу есть. Неофициальная доставка действует, но оценить ее объем было сложно", - сказал Г.Хмелярский.
Самостоятельно запускать сервис доставки в McDonald's не планируют.
В компании считают, что объем интернет-заказов доставки продуктов питания в мире стремительно растет и, как ожидается, вырастет на 280% в течение следующих 7 лет - до $303млрд в 2025 году с $79 млрд в 2018 году.
Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве.
Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд.".
Как сообщалось, рестораны McDonald's в Украине в 2017 году посетило около 100 млн чел., что почти на 9% больше, чем в 2016 году. Сеть увеличила собственную долю рынка на 1,2%, достигнув показателя в 12%. В настоящее время занимает лидирующую позицию.
Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников насчитывает около 7,5 тыс. человек.
Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).
Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на 17 декабря 2018 года составляет 901,801 млн грн.
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