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Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 7,72 млрд грн
12:48 21.12.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 21 декабря увеличился на 7,72 млрд грн (2,14%) – до 368,267 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ увеличился на 7,96 млрд грн - до 747,193 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц увеличился на 0,197 млрд грн, физлиц и нерезидентов увеличился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 01.11
|744493.29
|348099.56
|363752.04
|20178.16
|5253.78
|7209.75
|на 03.12
|735717.81
|348099.56
|355864.49
|19722.11
|5660.32
|6371.33
|на 18.12
|732175.89
|348099.56
|353057.29
|18834.20
|5901.63
|6283.21
|на 19.12
|732060.95
|348099.56
|352967.24
|18829.42
|5900.62
|6264.11
|на 20.12
|739229.64
|348099.56
|360546.00
|18531.74
|5802.30
|6249.82
|на 21.12.
|747193.99
|348099.56
|368266.82
|18728.33
|5845.45
|6253.82
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 21 декабря – 27,576874 грн/$1.
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