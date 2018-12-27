«Укрпошта» договорилась с ГФС о привлечении частных хендлинговых компаний к обработке грузов в аэропорту «Борисполь»

ПАО "Укрпошта" содействовала согласованию между аэропортом "Борисполь" и Государственной фискальной службой (ГФС) технологии обработки грузов и почты с привлечением частных сертифицированных хендлинговых компаний.

"По инициативе "Укрпошты" между аэропортом "Борисполь" и ГФС была согласована технология обработки грузов и почты с привлечением частных сертифицированных хендлинговых компаний, что позволило уменьшить нехватку технических ресурсов аэропорта для обработки почты на ряд направлений. Также стартовали первые комбинированные маршруты доставки с вылетами в аэропортах ЕС", - сообщается в пресс-релизе "Укрпошты".

Как сообщается на сайте "Укрпошты", из-за больших объемов авиагрузов и почты ситуация с обработкой международных отправлений из Украины в аэропорту "Борисполь" усложняется. Также осложняется ситуация с доставкой ранее направленной из Украины почты из-за проблем почтовых служб Италии, Франции, Австралии и Канады.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Игорь Смелянский отметил, что не планирует в настоящее время выдвигать претензии к аэропорту из-за проблем с обработкой почтовых грузов, поскольку есть правила международных перевозок, которые это регулируют.

"Мне сейчас важнее разобраться с текущей проблемой, доставить всю почту и сосредоточиться на решении, которое предотвратит такую ситуацию в будущем. Оно у нас есть, но не успели реализовать", - отметил он.

По данным "Укрпошты", всю импортную почту, которую присылают в Украину на пассажирских самолетах, сейчас обрабатывают и передают для проведения таможенного оформления в место международного почтового обмена "Киев" почти без задержек. Почта, которая прибывает на грузовых самолетах в паллетах, в первую очередь, из транзитных хабов "Баку" и "Стамбул", оформляется с минимальными задержками. Экспортная и транзитная почта сейчас обрабатывается с задержками с отклонением графику в три раза медленнее принятого стандарта.

В "Укрпоште" также напомнили клиентам, что в предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов пересылаемой почты.

В свою очередь, в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), отметили, что из-за недостаточного количества персонала аэропорта "Борисполь" (грузовой терминал) и значительного скопления груза наряду со сложными погодными условиями, имеют место значительные задержки в обслуживании грузов в аэропорту.

"Склады переполнены грузом, и нет свободных мест для его хранения. По прибытии груза сотни авиационных паллет недоступны и в связи с этим рейсы улетают наполовину пустыми или с минимальной загрузкой. Время ожидания некоторых специальных грузов достигает 16 часов, а в некоторых случаях аэропорт не обслуживает перевозчиков", - сообщается на сайте авиакомпании.

В МАУ прогнозируют, что огромное скопление груза в "Борисполе" повлияет на бронирование грузоперевозок в течение оставшегося времени до конца 2018 года.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в связи с большим сезонным объемом авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал с 24 декабря 2018 годам до 4 января 2019 года.