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Набсовет «Трубостали» пролонгировал полномочия действующего гендиректора еще на год
07:12 26.12.2018 |
Наблюдательный совет ЧАО "Трубный завод "Трубосталь" (Житомирская обл.) пролонгировал полномочия действующего генерального директора предприятия Владимира Спарыняка еще на один год.
Как сообщило предприятие в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета 20 декабря 2018 года.
При этом уточняется, что полномочия В.Спарыняка пролонгированы с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно.
Как сообщалось, В.Спарыняк был назначен гендиректором с 14 июня по 31 декабря 2016 года включительно, после чего его полномочия продлевались. Ранее занимал должности начальника отдела продаж в сфере национальных трейдеров службы продаж ООО "Метинвест СМЦ", директора филиала ООО "Метинвест СМЦ - Западная Украина", директора базы во Львове ООО "Метинвест СМЦ", директора базы в Николаеве ООО "Метинвест СМЦ".
ЧАО "Трубосталь" создано в 2001 году. Основная специализация - производство стальных труб.
По данным Нацдепозитария Украины на третий квартал 2018 года, в собственности ООО "МД Групп Днепропетровск" находится 41,3177% акций "Трубостали", ООО "МД Истейт" - 23,7145%, ООО "Мидланд кэпитал менеджмет" - 12,732%, ООО "Дивата групп" - 12,5962%.
Уставный капитал ЧАО "Трубосталь" составляет 811,869 тыс. грн, номинал акции - 1 грн.
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