Финансовые новости
- |
- 22.12.18
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» в 2019г ожидает дефицит ликвидности 35,2 млрд грн – глава правления
12:02 22.12.2018 |
Группа "Нафтогаз" в 2018 году из-за долгов по PSO и долгов облгазов за услуги балансирования перед "Укртрансгазом" имеет отрицательный чистый денежный поток и войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода, заявил глава правления НАК "Нафтоаз Украины" Андрей Коболев.
"В целом мы видим, что в 2019-м нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 млрд грн", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам главы НАК, под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации ГТС, поскольку только "Укргазвыдобування" нуждается в следующем году не менее чем в 38 млрд грн.
Одной из коренных проблем для группы А.Коболев назвал продажу газа по ценам ниже рыночных в рамках возложенных на нее правительством спецобязательств.
Глава правления НАК напомнил, что, согласно закону "О рынке газа", Кабмин должен компенсировать потери, вызванные выполнением таких спецобязательств, которые он оценил в 102,9 млрд грн за период с октября 2015 года до конца июня 2018 года.
Руководитель "Нафтогаза" добавил, что одновременно даже при реализации газа по льготной цене долг за него растет и достиг 57,5 млрд грн, в том числе 24,7 млрд грн задолжали "газсбыты" и 32,9 млрд грн - тепловики и ТЭЦ.
"Нафтогаз" применяет весь законный инструментарий для взыскания долгов, но иногда это дело безнадежное. По состоянию на середину текущего года мы насчитали резерв на сомнительную задолженность потребителей за PSO объемом 7 млрд грн", - отметил А.Коболев.
По его словам, долги облгазов и других потребителей за услуги балансировки перед "Укртрансгазом" по состоянию на конец октября превышали 28,3 млрд грн, из них наибольшая часть (18,7 млрд грн) приходится на "собратьев "газсбытов" - группу облгазов РГК.
"Каков выход из этой ситуации? Нужно, наконец, определиться, что является большей ценностью - частная монополия Фирташа или государственная компания, развитие отечественной добычи газа, энергетическая независимость Украины", - подчеркнул глава "Нафтогаза".
Он также призвал правительство начать платить предприятиям группы компенсацию за выполнение спецобязательств, хотя неделю назад премьер Владимир Гройсман заявил в парламенте, что не намерен этого делать.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводному транспорту по территории страны.
Чистая неконсолидированная прибыль "Нафтогаза" в 2017 году увеличилась на 48,3% - до 39 млрд 330,15 млн грн, чистый доход - на 16,4%, до 187 млрд 927,43 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Национальный банк скупил валютный излишек на межбанке 21 декабря
|Разрушитель мифов: Почему Коломойский уважает Януковича больше Порошенко
|Почему УПЦ МП все равно потеряет имя
|Уровень теневой экономики в Украине во II кв.-2018 снизился до 32% ВВП - МЭРТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» в 2019г ожидает дефицит ликвидности 35,2 млрд грн – глава правления
|Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 90%
|«Нафтогаз» снизил на январь цены на газ для промпотребителей на 2,4% до 10882,8-11 833,2 гривен/тыс. куб. м
|Киевстар запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.
|«Укрпочта» сменила форму собственности с ПАО на ЧАО
|МакДональдс вводит услугу доставки по Киеву
Это интересно
|В Швейцарии в следующем году начнут строить линию Hyperloop, в которой капсулы смогут перемещаться со скоростью 900 км/ч
|Илон Маск представил первый туннель The Boring Company
|Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
|Lenovo Z5 Pro GT: первый в мире смартфон с чипом Snapdragon 855 и 12 Гбайт ОЗУ
|Дебют смартфона Lenovo Z5s: тройная камера и экран Full HD+ с вырезом
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам