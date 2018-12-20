Единственный акционер ЧАО "Дружковское рудоуправление" и ПАО "Веско" (оба - Донецкая обл.), контролируемых "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) через свою "дочку" Vesco Limited (Кипр), объединяющую глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG группы "СКМ", принял решение направить на выплату дивидендов суммарно 1 млрд 40,768 млн грн.

Согласно официальным сообщениям ЧАО "Дружковское РУ" и ПАО "Веско" в системе раскрытия информации НКЦБФР, решения о выплате дивидендов акционером приняты 18 декабря 2018 года. При этом "Дружковское РУ" направит на выплату дивидендов 48,331 млн грн, "Веско" - 992,437 млн грн.

Дата составления двумя компаниями перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 8 января 2019 года, срок выплаты дивидендов - с 8 января по 18 июня 2019 года.

Компания Vesco Limited владеет 100% акций ПАО "Веско", ЧАО "Дружковское РУ" и ЧАО "Огнеупорнеруд".

По данным Госреестра, конечным бенефициаром трех компаний является Ринат Ахметов.

ПАО "Веско" создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, который был выведен в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году. Является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

ЧАО "Дружковское рудоуправление" основано в 1993 году. Специализируется на добыче керамической и огнеупорной глины для производства огнеупоров, а также формовочного песка.

ЧАО "Огнеупорнеруд" создано в 1996 году. Занимается добычей глины и каолина.

Vesco - крупнейший производитель белых пластичных глин в мире. Объединяет предприятия "Веско", "Дружковское РУ", "Огнеупорнеруд". Портфель продуктов компании включает более 60 сортов глин. Основные потребители - производители керамической плитки и керамогранита.

UMG - инвестиционная компания с фокусом на развитии бизнесов в сырьевой и перерабатывающей сферах. Основана в 2006 году группой "СКМ". Портфель компании включает пять бизнесов: добыча глины, добыча известняков и доломитов, переработка и реализация побочных продуктов ТЭС, редких и технических газов, трейдинговый бизнес. Суммарная стоимость портфельных компаний UMG оценивается в $400 млн.