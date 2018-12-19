Укроборонпром переходит на стандарты НАТО

С 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром.

Такое решение было принято в ходе заседания 27-й Совместной рабочей группы Украина-НАТО.

Как было отмечено на заседании, рабочая группа Украина-НАТО, в которую входит эксперты Альянса, Министерства обороны Украины, Министерства экономического развития Украины и Государственного концерна Укроборонпром, достигла наибольшего за последние три года прогресса в подготовке к интеграции стандартов НАТО в национальные нормативные документы.

Кроме того, с 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса.

Следует подчеркнуть, что для ускорения перехода на новые стандарты украинской оборонкой, летом 2019 технические эксперты НАТО посетят предприятия Укроборонпрома, входящие в кластеры авиастроения и радиолокации.

В то же время завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО руководящих документов оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланировано на конец 2020 года.