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Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
17:24 19.12.2018 |
С 2019 года в руководящих документах Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины начинается внедрение принципов и стандартов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ГК Укроборонпром.
Такое решение было принято в ходе заседания 27-й Совместной рабочей группы Украина-НАТО.
Как было отмечено на заседании, рабочая группа Украина-НАТО, в которую входит эксперты Альянса, Министерства обороны Украины, Министерства экономического развития Украины и Государственного концерна Укроборонпром, достигла наибольшего за последние три года прогресса в подготовке к интеграции стандартов НАТО в национальные нормативные документы.
Кроме того, с 2019 года начнется практическое внедрение натовских технических стандартов к производству вооружения и военной техники в Украине. Это позволит значительно повысить качество украинского оружия и обеспечит взаимную совместимость боевых систем Украины и стран-членов Альянса.
Следует подчеркнуть, что для ускорения перехода на новые стандарты украинской оборонкой, летом 2019 технические эксперты НАТО посетят предприятия Укроборонпрома, входящие в кластеры авиастроения и радиолокации.
В то же время завершение адаптационных процедур и полная имплементация стандартов НАТО руководящих документов оборонного сектора и оборонно-промышленного комплекса Украины запланировано на конец 2020 года.
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