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НБУ решил ликвидировать ВТБ Банк
11:21 19.12.2018 |
Национальный банк решил ликвидировать ВТБ Банк.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 декабря 2018 №849-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "ВТБ БАНК".
В соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности АО "ВТБ Банк" был отнесен к категории неплатежеспособных 27 ноября 2018.
Как сообщали Українські Новини, 28 ноября 2018 Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ВТБ Банк.
Национальный банк отмечает, что 97% вкладчиков банка (59 108 человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. гривен.
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