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В Roshen назвали стоимость строительства новой фабрики
19:20 17.12.2018 |
Однако срок запуска предприятия пока неизвестен
Инвестиции в строительство первой очереди новой бисквитной фабрики Roshen в Бориспольском районе Киевской области составили 1,5 млрд грн. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе корпорации. По данным компании, затраты на строителтство из общей суммы составили 1,2 млрд грн.
Напомним, что стоимость всей фабрики - первой и второй очередей - запланированав размере 2,8 млрд грн. А ее мощность - 20 000 т продукции. Весь комплекс обещали ввести в эксплуатацию до 2020 года, однако пока даже первая произвосдтвенная площадка работает лишь в тестовом режиме. Когда состоится официальное открытие - неизвестно.
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