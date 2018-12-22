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Крюковский завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 90%
11:48 22.12.2018 |
Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) в январе-ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличил выпуск грузовых вагонов на 90,5%, или на 1564 штук - до 3292 единиц.Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга. Согласно сообщению, в январе-ноябре 2018 года завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 44 пассажирских вагона.
По материалам:
УНИАН
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