Финансовые новости
- |
- 21.12.18
- |
- 08:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
СГ «ТАС» за 11 мес. увеличила сбор платежей на 37,4%
07:28 21.12.2018 |
Страховая группа "ТАС" (Киев) за 11 месяцев 2018 привлекла 1,266 млрд грн страховых платежей, что на 37,4% превышает сумму премий, собранных ею в январе-ноябре 2017 года, сообщается в пресс-релизе страховой компании.
По его данным, наибольшая доля платежей (34,5%) пришлась на полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, сумма платежей по которым достигла 436,43 млн грн. Это на 68,9% выше объема премий за аналогичный период 2017 года. По полисам "Зеленая карта" собрано 255,43 млн грн платежей (20,19% от общего объема поступлений страховщика и на 12,6% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года).
В то же время объем продаж договоров страхования наземного транспорта возрос на 53,1% - до 224,5 млн грн, что составляет 17,75% от суммы премий компании за январь-ноябрь 2017 года.
По договорам добровольного медицинского страхования СГ "ТАС" привлекла 99,16 млн грн платежей, увеличив объем продаж на 42%. В свою очередь, по договорам страхования имущества компания собрала 60,31 млн грн премий, по прочим договорам страхования - 189,25 млн грн.
Объем выплат по заключенным договорам страхования за 11 месяцев достиг 492,32 млн грн, что на 48,9% больше суммы возмещений компании за аналогичный период прошлого года. В частности, по полисам ОСАГО пострадавшим возмещено 178,11 млн грн, что составляет 36,18% от общего объема выплат и на 55,6% превышает соответствующий показатель за аналогичный период 2017 года.
По договорам страхования наземного транспорта страховщик выплатил 116,58 млн грн - на 48,7% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев доля КАСКО в портфеле выплат составила 23,68%. Доля "Зеленой карты" составила 23,67%: по данным полисам было возмещено 116,51 млн грн, что на 39,7% больше, чем за указанный период прошлого года.
Сумма выплат по договорам добровольного медицинского страхования по результатам января - ноября составила 53,4 млн грн - 10,85% от общего объема возмещений и на 63,1% превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2017 года.
По договорам страхования имущества СГ "ТАС" возместила 3,99 млн грн, по прочим договорам страхования - 23,73 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Финансисты заявляют о готовности валютного рынка и дальше снижать курс доллара
|Рада продлила мораторий на продажу сельхозземли до 2020
|«Бум» закончился. Почему падает рынок недвижимости
|Сурков нам не нужен. Волкер дал «добро» на новый прорыв через Керченский пролив
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд в Лондоне оставил в силе всемирный арест активов Коломойского
|Задержаны сотрудники Укргаздобычи за взятку в 17 млн грн
|СГ «ТАС» за 11 мес. увеличила сбор платежей на 37,4%
|Рубежанский КТК за 11 мес. увеличил выпуск гофротары на 13,6%
|СКМ через Vesco направит на дивиденды суммарно более 1 млрд грн из прибыли Дружковского РУ и "Веско"
|Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
Это интересно
|IMAX полностью сворачивает свой VR-бизнес — плохой сигнал для рынка
|Морские суда часто подвергаются кибератакам
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук