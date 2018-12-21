СГ «ТАС» за 11 мес. увеличила сбор платежей на 37,4%

Страховая группа "ТАС" (Киев) за 11 месяцев 2018 привлекла 1,266 млрд грн страховых платежей, что на 37,4% превышает сумму премий, собранных ею в январе-ноябре 2017 года, сообщается в пресс-релизе страховой компании.

По его данным, наибольшая доля платежей (34,5%) пришлась на полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, сумма платежей по которым достигла 436,43 млн грн. Это на 68,9% выше объема премий за аналогичный период 2017 года. По полисам "Зеленая карта" собрано 255,43 млн грн платежей (20,19% от общего объема поступлений страховщика и на 12,6% превышает соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года).

В то же время объем продаж договоров страхования наземного транспорта возрос на 53,1% - до 224,5 млн грн, что составляет 17,75% от суммы премий компании за январь-ноябрь 2017 года.

По договорам добровольного медицинского страхования СГ "ТАС" привлекла 99,16 млн грн платежей, увеличив объем продаж на 42%. В свою очередь, по договорам страхования имущества компания собрала 60,31 млн грн премий, по прочим договорам страхования - 189,25 млн грн.

Объем выплат по заключенным договорам страхования за 11 месяцев достиг 492,32 млн грн, что на 48,9% больше суммы возмещений компании за аналогичный период прошлого года. В частности, по полисам ОСАГО пострадавшим возмещено 178,11 млн грн, что составляет 36,18% от общего объема выплат и на 55,6% превышает соответствующий показатель за аналогичный период 2017 года.

По договорам страхования наземного транспорта страховщик выплатил 116,58 млн грн - на 48,7% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев доля КАСКО в портфеле выплат составила 23,68%. Доля "Зеленой карты" составила 23,67%: по данным полисам было возмещено 116,51 млн грн, что на 39,7% больше, чем за указанный период прошлого года.

Сумма выплат по договорам добровольного медицинского страхования по результатам января - ноября составила 53,4 млн грн - 10,85% от общего объема возмещений и на 63,1% превышает аналогичный показатель за соответствующий период 2017 года.

По договорам страхования имущества СГ "ТАС" возместила 3,99 млн грн, по прочим договорам страхования - 23,73 млн грн.