Рубежанский КТК за 11 мес. увеличил выпуск гофротары на 13,6%

Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.), крупнейший в Украине производитель картонной тары с учетом продукции дочернего Трипольского упаковочного комбината (ТУК, Киевская обл.), в январе-ноябре 2018 года выпустил 235,23 млн кв. м гофроящиков, что на 13,6% больше, чем за тот же период 2017 года.

Таким образом, по итогам 11 месяцев комбинаты еще немного замедлили темп прироста этого показателя к аналогичному периоду 2017 года (в январе-ноябре он составлял 14,1%, январе-сентябре - 14,5%).

Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", комбинаты за указанный период на 4,6% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для гофрирования) - до 267,13 тыс. тонн.

С учетом производственных показателей суммарный объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос почти на 30% - до 5 млрд 113 млн грн. Таким образом, по этому показателю комбинаты уступили лидерство Киевскому КБК.

Как сообщалось со ссылкой на данные "УкрПапир", производство картонной тары в Украине (с учетом непрофильных производителей) в январе-ноябре 2018 года сократилось на 0,4% - до 932,49 млн кв. м.

РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года, специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для гипсокартона.

В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании, производители соковой продукции, сигарет и других изделий. В 2002 году РКТК приобрел ТУК, где было создано производство гофрокартона и гофроупаковки.

В 2017 году объем товарной продукции двух комбинатов увеличился почти на 31% - до 4 млрд 334 млн грн, при этом выпуск гофроящиков возрос на 10,2% - до 226,77 млн кв. м. Чистая прибыль РКТК выросла в 2,2 раза - до 322,4 млн грн.