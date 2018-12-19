Финансовые новости
- |
- 19.12.18
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Славянские обои - КФТБ» за 11 мес. сохранила незначительное снижение выпуска обоев
15:42 19.12.2018 |
ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика технических бумаг, Черниговская обл.), один из ведущих украинских производителей обоев, в январе-ноябре 2018 года сократило их выпуск на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 25,11 млн усл. кусков, сообщила ассоциация "УкрПапир".
Таким образом, фабрика сохранила незначительную отрицательную динамику производства этой продукции, отмеченную впервые с начала года по итогам девяти месяцев (до этого сохранялся небольшой прирост).
В общем выпуске обоев в Украине за январь-ноябрь, который, по данным ассоциации, сократился почти на 11% - до 86,2 млн усл. кусков, доля КФТБ составила 29%.
При этом в ноябре в стране в целом выпущено только 4,32 млн усл. кусков обоев, что на 44,4% меньше, чем в ноябре-2017, и на треть меньше октябрьского показателя текущего года.
С учетом производственных показателей объем товарной продукции КФТБ за январь-ноябрь в денежном выражении увеличился на 31,7% - до 1 млрд 335 млн грн.
"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции.
Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.
По итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев на 6% по сравнению с 2016 годом - до 26,79 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства сохранился почти на уровне 2016 года, составив 1,07 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Митрополит Симеон: Теперь каждый должен сделать выбор – за московскую он церковь или за украинскую
|НБУ подал в Швейцарии судебный иск против экс-акционера ПриватБанка Коломойского
|Украина подает в ЕСПЧ доказательства того, как именно Россия руководит войной на Донбассе
|НБУ обнародовал полный пакет из 7 проектов постановлений будущей системы валютного регулирования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укроборонпром переходит на стандарты НАТО
|«Славянские обои - КФТБ» за 11 мес. сохранила незначительное снижение выпуска обоев
|НБУ решил ликвидировать ВТБ Банк
|«Укрзализныця» в 2019г планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки на 25,4%
|«АМИК Украина» заплатила в бюджет штраф АМКУ и пеню на 25 млн грн
|В Roshen назвали стоимость строительства новой фабрики
Это интересно
|В ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа для новых автомобилей
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года