«Славянские обои - КФТБ» за 11 мес. сохранила незначительное снижение выпуска обоев

ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика технических бумаг, Черниговская обл.), один из ведущих украинских производителей обоев, в январе-ноябре 2018 года сократило их выпуск на 2,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года - до 25,11 млн усл. кусков, сообщила ассоциация "УкрПапир".

Таким образом, фабрика сохранила незначительную отрицательную динамику производства этой продукции, отмеченную впервые с начала года по итогам девяти месяцев (до этого сохранялся небольшой прирост).

В общем выпуске обоев в Украине за январь-ноябрь, который, по данным ассоциации, сократился почти на 11% - до 86,2 млн усл. кусков, доля КФТБ составила 29%.

При этом в ноябре в стране в целом выпущено только 4,32 млн усл. кусков обоев, что на 44,4% меньше, чем в ноябре-2017, и на треть меньше октябрьского показателя текущего года.

С учетом производственных показателей объем товарной продукции КФТБ за январь-ноябрь в денежном выражении увеличился на 31,7% - до 1 млрд 335 млн грн.

"Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции.

Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и Европы.

По итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев на 6% по сравнению с 2016 годом - до 26,79 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства сохранился почти на уровне 2016 года, составив 1,07 млрд грн.