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«Укрзализныця» в 2019г планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки на 25,4%
07:36 19.12.2018 |
АО "Укрзализныця" в 2019 году планирует в два этапа повысить тарифы на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении, суммарно увеличив их на 25,4%, говорится в обнародованном в пятницу проекте финплана на следующий год, который предварительно одобрил набсовет компании.
"В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%", - указывается в пояснительной записке.
Согласно ей, ожидается также повышение цен с апреля в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.
В то же время "Укрзализныця" отмечает невозможность запланировать повышение тарифов на пригородные перевозки, так как облгосадминистрации "неохотно идут на встречу" и процедура согласования с ними требует много времени.
В результате компания надеется увеличить доходы от перевозки пассажиров по сравнению с этим годом на 18,5% - до 10,28 млрд грн, что составит 11,6% всех ее доходов, несмотря на ожидаемое сокращение пассажиропотока на 0,8% - до 28,65 млрд пасс.-км.
В частности, доходы от международного сообщения могут возрасти на 5,9% - до 2,04 млрд грн, от внутреннего - на 24,4%, до 7,54 млрд грн и от пригородного - на 1,9%, до 0,7 млрд грн.
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