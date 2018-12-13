«Росток-Холдинг» отрицает передачу его активов в управление АРМА

Группа "Росток-Холдинг" опровергла информацию о передаче ее активов в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"10 декабря некоторые СМИ распространили информацию о том, что "Росток-Холдинг" якобы незаконно вывозит зерно с элеваторов группы. Кроме того, отдельные СМИ сообщили о фактической передаче предприятий компании АРМА. Это некорректная информация", - говорится в сообщении группы.

В нем утверждается, что предприятия "Росток-Холдинга" находится под контролем его собственников - Виктора Купавцева и Виктора Кияновского - и работают в обычном режиме.

"Группа продолжает уборку урожая, отгрузка зерна с трех элеваторов компании осуществляется по графику", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 8 октября "Росток-Холдинг" заявил о блокировании уборки урожая и отгрузки готовой продукции с возможным ущербом $50 млн. Группа возобновила работу элеваторов 9 ноября, оценила убытки от блокирования работы в 130 млн грн. 19 ноября компания заявила о повторном блокировании элеватора в Черниговской области.

В то же время, по данным юриста фирмы Kinstellar Константина Ликарчука, обыски на предприятиях группы связаны с расследованием в отношении бенефициаров компании, которых подозревают в незаконном завладении средствами Якова Грибова (украинский бизнесмен, сооснователь компании Nemiroff).

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.

В его состав входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса мощностью хранения 104 тыс. тонн, торговые компании.

Земельный банк группы составляет около 60 тыс. га.