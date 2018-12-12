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«Нафтогаз» обратился в суд в США для принудительного взыскания средств с «Газпрома»
17:32 12.12.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ПАО "Газпром" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в материалах проекта Offshorealert.
"Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража... Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению", - прокомментировал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в среду на своей странице в Facebook информацию об обращении компании в американский суд.
"И США - это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму", - подчеркнул представитель украинской газовой монополии.
Он напомнил, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции спор о приостановке принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить "Нафтогазу" по этому решению.
В пресс-службе НАК сообщили, что более детально не комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.
Ранее в среду российский "Коммерсантъ" сообщило, что "Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. По данным издания, "Нафтогаз" хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах. В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать, пишет "Коммерсантъ".
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