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В киевском метро после длительного перерыва появились банкоматы
15:52 12.12.2018 |
"Приватбанк" открыл свои банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро: "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная".
Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
"Сегодня на этих станциях работают банкоматы "Приватбанка" и 9 терминалов самообслуживания, которые позволяют совершать платежи и любые другие банковские операции", - говорится в сообщении банка.
До конца текущего года на 47 станциях метро "Приватбанк" установит 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания. Соответствующее соглашение банк подписал с КП "Киевский метрополитен".
"Мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудование банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года", - отметил руководитель направления "Розничный бизнес" Приватбанка Алексей Шабан.
В госбанке отмечают, что реализация проекта по установке сети в столичном метро заняла больше года.
Напомним, что ранее в столичном метрополитене находились банкоматы банка "Хрещатик", который обанкротился в начале 2016 года.
В июне 2016 года комиссия Киевсовета поручила департаменту по вопросам собственности КГГА расторгнуть с банком "Хрещатик" договоры аренды мест для установки банкоматов в Киевском метрополитене. К августу 2016 года территория для установки банкоматов была освобождена и был объявлен конкурс.
В нем приняли участие Приватбанк и Ощадбанк.
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