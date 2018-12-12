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Австрийцы купили украинского производителя фильтров для воды
13:55 12.12.2018 |
10 декабря 2018 года Антимонопольный комитет дал разрешение австрийской компании BWT Aktiengesellschaft на приобретение контрольного пакета украинского производителя фильтров для воды Ecosoft Group.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Ecosoft - производитель и дистрибьютор оборудования для очистки воды для домашнего и промышленного применения с производственными площадками в Украине и Германии и широкой международной представленностью.
BWT Aktiengesellschaft - холдинговая компания BWT - Best Water Technology - лидирующей европейской группы в области водных технологий с оборотом около 670 млн евро в 2017 году.
Ecosoft был основан в 1991 году в Киеве. Начиная с 2012 года компания активно поддерживается ЕБРР через программы по консалтингу и финансированию.
"Объединение с BWT поддерживает устойчивую стратегию развития Ecosoft и создает новые возможности по представлению продуктов и технологий компании на международных рынках, а для сотрудников компании - возможность влиться в ведущий инженерный и творческий коллектив отрасли", - говорится в сообщении.
"Акционеры планируют дальнейшие инвестиции в Украину, в частности развитие производственных мощностей, поддержание высоких стандартов качества продукции, инвестиции в научно-технические разработки. Управление компанией Ecosoft остается в руках украинской команды", - заявили в компании.
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