Из банка «Финансы и Кредит» похитили 5 миллиардов накануне его банкротства - Фонд гарантирования

Помимо этого, фонд выявил недостачу средств на коррсчетах банка на общую сумму более 113 млн долл.

Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц со ссылкой на результаты соответствующей проверки, в период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности завладели средствами финучреждения на 3,2 млрд грн путем выдачи заведомо убыточных для банка кредитов и дальнейшего банкротства заемщиков.

Кроме того, было присвоено 1,7 млрд грн, полученных в качестве кредитов для строительства офисного центра в столице.

Помимо этого, Фонд гарантирования выявил недостачу средств, размещенных на корреспондентских счетах банка в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick&Co.AG (Лихтенштейн), так как эти средства в общей сумме более 113 млн долл. были списаны иностранными банками в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам компаний-нерезидентов.

Фонд сообщает, что подал 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка «Финансы и Кредит» - 16 заявлений на 12,7 млрд грн, однако на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд.

Также сообщается, что оценочная стоимость активов банка почти в пять раз ниже балансовой, и составила 9,969 млрд грн, при этом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка потрачено 9,932 млрд грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30,876 млрд грн.