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Из банка «Финансы и Кредит» похитили 5 миллиардов накануне его банкротства - Фонд гарантирования
12:57 12.12.2018 |
Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц со ссылкой на результаты соответствующей проверки, в период с 2010 до 2015 года должностные лица банка в «сотрудничестве» с владельцами ряда субъектов предпринимательской деятельности завладели средствами финучреждения на 3,2 млрд грн путем выдачи заведомо убыточных для банка кредитов и дальнейшего банкротства заемщиков.
Кроме того, было присвоено 1,7 млрд грн, полученных в качестве кредитов для строительства офисного центра в столице.
Помимо этого, Фонд гарантирования выявил недостачу средств, размещенных на корреспондентских счетах банка в Meinl Bank AG (Австрия) и Bank Frick&Co.AG (Лихтенштейн), так как эти средства в общей сумме более 113 млн долл. были списаны иностранными банками в качестве обеспечения выполнения обязательств по кредитам компаний-нерезидентов.
Фонд сообщает, что подал 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму 15,5 млрд грн, в том числе относительно владельцев и должностных лиц банка «Финансы и Кредит» - 16 заявлений на 12,7 млрд грн, однако на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд.
Также сообщается, что оценочная стоимость активов банка почти в пять раз ниже балансовой, и составила 9,969 млрд грн, при этом на выплату гарантированного возмещения вкладчикам банка потрачено 9,932 млрд грн, а общие требования кредиторов к банку достигают 30,876 млрд грн.
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