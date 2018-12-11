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Кредобанк и Мотор-банк подключились к системе BankID НБУ
17:43 11.12.2018 |
Количество участников системы BankID Национального банка Украины (НБУ) возросло до четырех, сообщила первый замглавы центробанка Екатерина Рожкова на своей странице в соцсети Facebook.
По ее данным, еще восемь банков заявили о намерении подключиться к системе.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, 13 ноября к системе присоединились Кредобанк (Львов), 27 ноября - Мотор-банк (Запорожье).
Название других восьми банков, которые планируют пополнить список участников системы, будет обнародовано после успешного тестирования подключения, добавили в пресс-службе.
Ране к системе были подключены Ощадбанк (Киев) и Радабанк (Днепр).
Проект BankID НБУ запущен в 2015 году.
Нацбанк является владельцем системы и регулирует отношения между ее абонентами-участниками.
Подключение к системе BankID НБУ для всех участников бесплатное. На портале системы доступно более 70 государственных услуг, которые могут быть получены дистанционно.
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Как сообщается в пресс-релизе страховщика, наибольшие суммы выплат пришлись на "Зеленую карту" - 75,8 млн грн, КАСКО - 14,3 млн грн, ОСАГО - 37,7 млн грн, медицинские расходы (в учреждениях, выплаты путешествующим за границей и по Украине) - 7,2 млн грн, CMR + TTH - 2,9 млн грн, ОНС на транспорте, в том числе пассажиры, - 600 тыс. грн.
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