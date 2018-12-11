Кредобанк и Мотор-банк подключились к системе BankID НБУ

Количество участников системы BankID Национального банка Украины (НБУ) возросло до четырех, сообщила первый замглавы центробанка Екатерина Рожкова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее данным, еще восемь банков заявили о намерении подключиться к системе.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, 13 ноября к системе присоединились Кредобанк (Львов), 27 ноября - Мотор-банк (Запорожье).

Название других восьми банков, которые планируют пополнить список участников системы, будет обнародовано после успешного тестирования подключения, добавили в пресс-службе.

Ране к системе были подключены Ощадбанк (Киев) и Радабанк (Днепр).

Проект BankID НБУ запущен в 2015 году.

Нацбанк является владельцем системы и регулирует отношения между ее абонентами-участниками.

Подключение к системе BankID НБУ для всех участников бесплатное. На портале системы доступно более 70 государственных услуг, которые могут быть получены дистанционно.