«АМИК Украина» заплатила в бюджет штраф АМКУ и пеню на 25 млн грн

ПИИ "АМИК Украина" оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в конце октября 2016 года штраф в размере 12 млн 529,98 тыс. грн и пеню в таком же размере, сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

"После длительных судебных процессов "АМИК Украина" уплачен штраф по решению АМКУ относительно антиконкурентных согласованных действий на рынке бензина и сумма пени. Всего 25 млн 59,95 тыс. грн", - написал он в Facebook.

Глава АМКУ проиллюстрировал свой пост платежкой компании, проведенной Ситибанком 3 декабря 2018 года в адрес Госказначейства.

Как сообщалось, АМКУ в октябре 2016 года оштрафовал семь нефтетрейдеров на общую сумму 204,325 млн грн, обвинив их в согласованных действиях при установлении цен на топливо.

ЧП "ОККО нафтопродукт" было оштрафовано на 77,881 млн грн, ООО "ВОГ Ритейл" - на 54,036 млн грн, ООО "Альянс Холдинг" (Shell) - на 39,711 млн грн, ООО "Золотой экватор" - на 16,195 млн грн, ПП "АМИК Украина" (до 8 мая 2015 года - "ЛУКОЙЛ Украина") - 12,53 млн грн, ООО "СОКАР Петролеум" - 2,534 млн грн, ООО "Параллель" - на 1,438 млн грн.

В конце ноября этого года Высший хозсуд подтвердил законность штрафа АМКУ для "АМИК Украина" на 12,5 млн грн.

НК "ЛУКОЙЛ" и AMIC Energy в апреле 2015 года сообщили о закрытии сделки по продаже 100% участия в ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории Украины за $300 млн. ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина" сменило название на AMIC Ukraine.

Принадлежащие компании АЗС активно прошли ребрендинг со сменой цветовой гаммы на зелено-белую.

Затем в 2016 году АМКУ разрешил "АМИК Украина" купить авиатопливный бизнес ЛУКОЙЛа в Украине.

Выручка "АМИК Украина" в 2017 году выросла на 67,6% - до 5,225 млрд грн, что все еще ниже показателя 2014 года - 6,229 млрд грн. Чистый убыток компании в минувшем году сократился почти в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом - до 0,807 млрд грн.