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РГК обратится к АМКУ с просьбой проверить «Укртрансгаз»
07:26 17.12.2018 |
Газораспределительные компании группы "Региональная газовая компания" (РГК) намерены обратиться к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) с просьбой проверить действия АО "Укртрансгаз" (УТГ), сообщила пресс-служба РГК в пятницу.
В группе, в частности, утверждают, что в течение ноября-декабря операторы газораспределительной системы (ГРС), работающие под брендом РГК, столкнулись с некорректной работой информационной платформы для суточного балансирования и регулярными проблемами в получении номинаций от УТГ.
"По состоянию на вечер 6 декабря 2018 года по данным из 15 областей Украины "Укртрансгаз" не предоставил номинации для 10, 287 тыс. потребителей. В том числе, не имеют номинации более 2 тыс. школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.
В РГК заявили, что данная ситуация коснулась, в первую очередь, именно ее операторов ГРС, что "носит признаки преднамеренного злоупотребления функциями оператора ГТС, который действует в интересах укрепления монопольного положения своей материнской структуры - НАК "Нафтогаз Украины" - и вытеснения с рынка независимых газовых трейдеров".
Ранее "Укртрансгаз" заявил о попытках РГК, которая управляет большинством газсбытов, сорвать поставки газа потребителям во время отопительного сезона. В частности, в "Укртрансгазе" сообщили, что аффилированные с группой РГК компании, в частности, ООО "РГК Трейдинг" и газсбыты синхронно подали в информационную платформу оператора газотранспортной системы (ГТС) фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям, которые уже имели номинации на декабрь от своих действующих поставщиков. В свою очередь в "РГК Трейдинг" отвергли данные обвинения.
"Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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