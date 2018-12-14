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КБ «Южное» ввело в эксплуатацию новый многофункциональный испытательный центр
08:17 14.12.2018 |
В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) введен в эксплуатацию новый многофункциональный испытательный центр (МФЦ), сообщила в понедельник пресс-служба КБ.
Согласно сообщению, в открывшемся испытательном комплексе "в режиме реального времени будут проходить испытания и отработка взаимодействия различных систем авионики и приборов ракетно-космической техники".
Как отмечает пресс-служба, ввод МФЦ в эксплуатацию позволяет значительно сократить время и затраты на разработку, создает широкие возможности для испытаний систем навигации и управления ракет.
Как уточняют в КБЮ, в состав закупленного без привлечения бюджетных средств оборудования первой очереди для нового МФЦ входят трехосевой имитатор движения, позволяющий имитировать траекторию полета ракеты в реальном времени, а также лабораторная центрифуга для испытаний аппаратуры на устойчивость к высоким нагрузкам и контроля качества комплектующих для ракетной техники. Наличие подобного оборудования открывает новые возможности для создания систем управления нового поколения в соответствии с международными стандартами по разработке элементов авионики, - отмечается в сообщении.
В 2019 году испытательный комплекс должен пополниться оборудованием для испытаний комплектующих ракетно-космической техники в широких температурных диапазонах, уточняет пресс-служба.
"Открытие центра позволит КБЮ выполнять как космические, так и оборонные проекты для отечественных и зарубежных заказчиков. К тому же современное и высокоточное оборудование смогут использовать для испытаний своих разработок другие украинские предприятия-партнеры КБ "Южное", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, создание МФЦ ведется КБЮ в рамках выполнения коммерческих международных контрактов, без привлечения бюджетных средств.
Ранее в ноябре КБЮ также озвучило планы по вводу в эксплуатацию уже в самое ближайшее время нового цеха для сборки и испытаний космических аппаратов. По данным предприятия, новые мощности, позволяющие производить и испытывать одновременно до трех космических аппаратов массой до 2 тонн каждый, планируется задействовать в том числе, под выполнение задач национальной космической программы на 2018-2022 гг., и в первую очередь, создание отечественных систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Объем затрат на строительство нового цеха составил около 50 млн грн.
ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" - одно из базовых предприятий ракетно-космической отрасли Украины, основной научный центр, владеющий передовыми космическими технологиями. Весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.
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