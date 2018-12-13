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«Метинвест» продолжает процесс ликвидации «Донецккокса» на НКТ
07:42 13.12.2018 |
Горно-металлургическая группа "Метинвест" продолжает процесс ликвидации ЧАО "Донецккокс", находящегося на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридического лица, в том числе через суд.
Согласно повестке дня внеочередного собрания акционеров ЧАО "Донецккокс", назначенного на 27 декабря текущего года, среди выносимых на рассмотрение вопросов - утверждение отчета ликвидатора о работе по ликвидации компании.
Акционеры также намерены утвердить промежуточный ликвидационный баланс общества и определить дальнейшие действия ликвидатора. При этом предлагается ликвидатору в месячный срок обратиться в Хозяйственный суд Донецкой области с заявлением о возбуждении производства в деле о банкротстве предприятия.
Как сообщалось, 29 марта 2018 года собрание акционеров ЧАО "Донецккокс" приняло решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности.
"Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность", - констатировалось тогда в информации завода.
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