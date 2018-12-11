«Укрпошта» обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка (оба - Киев) в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.

"Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошты" будут отключены", - заявил он.

Как заявил И.Смелянский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что объявления с текстом "Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, "Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке" расклеивались на улицах Черновцов.

Как сообщалось, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.