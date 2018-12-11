Финансовые новости
- |
- 11.12.18
- |
- 01:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрпошта» обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию
23:31 10.12.2018 |
Генеральный директор ПАО "Укрпошта" Игорь Смелянский пообещал отключить терминалы Приватбанка (оба - Киев) в случае, если последний продолжит распространение неправдивой информации о работе компании.
"Уважаемый ПриватБанк! Битва за клиента подчас бывает сурова. Но такие методы в приличном обществе неприемлемы. Поймаем еще раз - завтра все Ваши терминалы в сети "Укрпошты" будут отключены", - заявил он.
Как заявил И.Смелянский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что объявления с текстом "Уважаемые пенсионеры! С 1 января 2019 года, в соответствии с постановлением Кабинета министров, "Укрпочта прекращает доставку пенсий. Просим вас заблаговременно открыть счет для получения пенсий в ПриватБанке" расклеивались на улицах Черновцов.
Как сообщалось, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год предусмотрела выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Факторами формирования курсовых трендов 10 декабря стали сокращение ликвидности и преобладание предложения валюты
ТОП-НОВОСТИ
|Банки.ру: 9 сигналов тревоги для российской экономики
|Два одиночества. Лучше бы штаб Гриценко возглавил Балога
|Порошенко одобрил прекращение действия договора о дружбе с Россией
|Друзья геев, ромов и Надежды Савченко: Что за леваков накрыла СБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Безопасное лечение простуды у детей реально
В РУБРИКЕ
|«Укрпошта» обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию
|АвтоКрАЗ поставил партию машин для ООН
|«Азовсталь» за 11 мес. нарастила выпуск проката на 0,8%
|СК «Перша» за 10 мес. выплатила 140,7 млн грн. возмещений
Как сообщается в пресс-релизе страховщика, наибольшие суммы выплат пришлись на "Зеленую карту" - 75,8 млн грн, КАСКО - 14,3 млн грн, ОСАГО - 37,7 млн грн, медицинские расходы (в учреждениях, выплаты путешествующим за границей и по Украине) - 7,2 млн грн, CMR + TTH - 2,9 млн грн, ОНС на транспорте, в том числе пассажиры, - 600 тыс. грн.
|Аэропорт «Львов» за 11 мес. увеличил пассажиропоток на 47%
|В Укрнафте рассказали, почему сорвали проверку Госаудитслужбы
Это интересно
|Компания Microsoft подтвердила перевод своего браузера Edge на платформу открытого интернет-обозревателя Chromium
|Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры
|Компания Qualcomm анонсировала 7-нм процессор Snapdragon 8cx для Windows-ноутбуков с поддержкой LTE
|Первый электрический Bentley не будет спорткаром
|Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий
|В США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One
|Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили