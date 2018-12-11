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АвтоКрАЗ поставил партию машин для ООН
13:38 10.12.2018 |
Заказанные по внешнеэкономическому контракту, полноприводные бортовые и шасси КрАЗ -5233 (4х4) и шасси КрАЗ-65053 (6х4).
Все грузовики с моторами мощностью 380 л.с. По требованию заказчика, который хорошо знает автомобили КрАЗ, партия выполнена в стандартной для серийных моделей комплектации.
Автомобили окрашены в белый цвет, так как будут направлены в помощь миротворческому контингенту ООН.
Бортовые машины вместе с шасси, на которые партнер из-за границы установит различные спецнастройки - АПЗ, цистерны для питьевой воды, мусоросборочное оборудование и др., будут работать в обычных для себя экстремальных дорожных и природно-климатических условиях.
Именно в них выносливые и простые в эксплуатации КрАЗы в полной мере раскроют свои технические возможности.
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