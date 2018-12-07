В Укрнафте рассказали, почему сорвали проверку Госаудитслужбы

Укрнафта заявляет, что у Государственной аудиторской службы (ГАС) нет права проверять компанию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Государственная аудиторская служба и не должна была проверять Укрнафту. Госаудиторы проверяют государственные компании, а Укрнафта" к таковым не относится, - утверждают в компании.

В Укрнафте отметили, что ее мажоритарным акционером является Нафтогаз, а не государство, поэтому не является субъектом контроля со стороны ГАС.

Ранее компания не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки ее деятельности за период 2015-2018 годов.

Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, еще 42% принадлежат компании группы Приват Игоря Коломойского и его партнеров.