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В Укрнафте рассказали, почему сорвали проверку Госаудитслужбы
11:44 07.12.2018 |
Укрнафта заявляет, что у Государственной аудиторской службы (ГАС) нет права проверять компанию. Об этом говорится в сообщении компании.
"Государственная аудиторская служба и не должна была проверять Укрнафту. Госаудиторы проверяют государственные компании, а Укрнафта" к таковым не относится, - утверждают в компании.
В Укрнафте отметили, что ее мажоритарным акционером является Нафтогаз, а не государство, поэтому не является субъектом контроля со стороны ГАС.
Ранее компания не допустила специалистов Государственной аудиторской службы для проверки ее деятельности за период 2015-2018 годов.
Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, еще 42% принадлежат компании группы Приват Игоря Коломойского и его партнеров.
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