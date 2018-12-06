Нафтогаз подготовится к созданию независимого оператора ГТС

Марош Шефчович

Международные партнеры и представители Нафтогаза Украины, Укртрансгаза и Магистральных газопроводов Украины (МГУ) 29 ноября согласовали общий план действий по анбалдингу. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам встречи замглавы ЕК по делам энергосоюза Марош Шефчович с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

"На основе согласованного плана действий Нафтогаз разработает к концу января 2019 года в сотрудничестве с МГУ необходимую систему контрактов для создания сертифицированного оператора газотранспортной системы в соответствии с украинским законодательством и третьего энергетического пакета ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот план позволит обеспечить плавную подготовку к созданию нового оператора ГТС до января 2020 года.

По словам Шефчовича, независимая и надежная ГТС является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка в Украине и лучшей гарантией для игроков рынка участвовать в устойчивом транзите газа после 2019 года.

Также он сообщил о готовности Еврокомиссии содействовать этому процессу в ближайшие недели и в течение всего 2019 года, поскольку он также является ключевым элементом трехсторонних газовых переговоров с РФ.

"Их успешный результат, а именно долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески жизнеспособным способом, имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС", - считает Шефчович.

Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Януш Копач раскритиковал Нафтогаз за затягивание в процессе анбалдинга. По его словам, таким образом компания ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину.