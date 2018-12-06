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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

lifecell повышает стоимость более половины тарифов

 

«С 12 декабря изменения коснутся более половины существующих тарифных планов. В основном это будет рост на 25-30 грн. И лишь несколько вырастут от 40 до 75 грн. В то же время абоненты могут перейти на любой другой тариф, которой удовлетворяет их потребности, до 31.01.2019 бесплатно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка цен на услуги мобильной связи обусловлено общими экономическими факторами.

«При этом наше предложение на рынке является сбалансированным и предлагает различные тарифные предложения по показателям цены и наполнению, учитывающие профиль абонента», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что за последние два года это первое одновременное существенное увеличение стоимости тарифных планов, и факторы, которые определяют этот процесс, объективные.

«В Украине все еще одни из самых низких в мире цен на мобильную связь. Но качество связи и мобильного интернета не очень уступает многим европейским столицам, а иногда даже и лучше. И точно значительно дешевле. И при этом инвестиции в развитие инфраструктуры стремительно росли в последние годы, начиная с появления 3G в стране и до запуска LTE», - говорится в сообщении.

Так, в 2018 году lifecell участвовал в 4G-тендерах, общая сумма перечислений оператора в государственный бюджет за соответствующие лицензии составила более 1,7 млрд грн. И еще около 2,6 млрд грн инвестированы в развертывание сети четвертого поколения в течение этого года.

Также отмечается, что lifecell имеет уникальную для абонентов услугу - клиент может самостоятельно сформировать свой индивидуальный тариф, используя уникальный тарифный конструктор «Сделай сам», что позволяет выбрать только те услуги, в которых нуждается абонент. «То есть пользователь может самостоятельно определить количество минут, сообщений или трафика, после чего система автоматически подсчитает месячную абонплату. Таким образом мы обеспечиваем максимально персонализированный подход к каждому абоненту», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, lifecell в июле-сентябре 2018 года увеличил чистый убыток в 2 раза - до 185,6 млн грн с 92,1 млн грн за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году компания получила чистый убыток в размере 503,6 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 928,3 млрд грн в 2016 году. В 2015 году оператор получил 4,439 млрд грн чистого убытка, что на 20,6% меньше, чем в 2014 году.
По материалам: УНИАН

creditup.com.ua
 

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