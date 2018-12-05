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НБУ зарегистрировал банковскую группу Укрэксимбанка
09:04 05.12.2018 |
Национальный банк зарегистрировал банковскую группу Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанка).
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Решение о признании банковской группы принято 3 декабря.
Контролером группы, в которую вошел сам Укрэксимбанк и ООО "Эксимлизинг", является сам банк.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.
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