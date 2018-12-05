Глава комитета кредиторов НСЗ «Океан» купил его целостный имущественный комплекс на аукционе за 122,2 млн грн

Целостный имущественный комплекс (ЦИК) признанного банкротом ПАО "Николаевский судостроительный завод (НСЗ) "Океан" был продан в понедельник на втором повторном открытом аукционе за 122,195 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" (Николаев) - главе комитета кредиторов "Океана", владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

В ходе торгов цена была снижена с начальной в 1 млрд 163, 77 млн грн до 99 млн грн, после чего двое зарегистрировавшихся и внесших 116 млн грн гарантийного взноса участников подняли ее до 122,195 млн грн.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" ликвидатор НСЗ "Океан" Ирина Сербин, в настоящее время проходит оформление документов.

"Я уверен, что все мы с вами будем строить корабли, пароходы, суда во благо нашей Украине. Я вас всех поздравляю с тем, что более тысячи человек, работников завода, получать более 90 млн грн своей задолженности", - цитирует слова И.Волошина после аукциона местное издание "НикВести".

Согласно определению суда от июня 2016 года об утверждении реестра кредиторов "Океана" на общую сумму 1 млрд 758,94 млн грн, были признаны обязательства завода перед ТД "Аннона" 30,67 млн грн 4-й очереди и 4,15 млн грн 6-й очереди. Затем в июне ТД "Аннона" стал правопреемником "Укрречфлота" по долгу "Океана" на 34,89 млн грн, а в середине августа комитет кредиторов избрал ТД "Аннона" главой комитета кредиторов.

Из реестра судебных решений также известно, что в конце февраля 2018 года комитет кредиторов обязал ликвидатора подписать с И.Волошиным договор о защите, охране и обеспечении в надлежащем состоянии ЦИК НСЗ "Океан".

Затем в марте этого года ТД "Аннона" стал правопреемником единственного залогового кредитора завода - Райффайзенбанк Аваль с обязательствами завода 14,85 млн грн.

Указанный аукцион по продаже НСЗ "Океан" был третьим за последние два месяца. Ранее, 21 сентября судозавод был выставлен на открытые торги по стартовой цене 1,82 млрд грн - сумме признанных кредиторских требований. Затем на повторный аукцион 8 октября - по сниженной, согласно закону, на 20% стартовой цене в 1,45 млрд грн. Оба аукциона не состоялись по причине отсутствия заявок.

В случае если бы этот второй повторный аукцион не состоялся, имущество "Океана" было бы выставлено на аукцион по оценочной стоимости.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма" (Кривой Рог Днепропетровской обл.). Генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан".