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СК «Перша» за 10 мес. выплатила 140,7 млн грн. возмещений
14:47 07.12.2018 |
Страховая компания "Перша" (Киев) в январе-сентябре 2018 года выплатила клиентам 140,7 млн грн страховых возмещений.
Как сообщается в пресс-релизе страховщика, наибольшие суммы выплат пришлись на "Зеленую карту" - 75,8 млн грн, КАСКО - 14,3 млн грн, ОСАГО - 37,7 млн грн, медицинские расходы (в учреждениях, выплаты путешествующим за границей и по Украине) - 7,2 млн грн, CMR + TTH - 2,9 млн грн, ОНС на транспорте, в том числе пассажиры, - 600 тыс. грн.
Остаток начисленных средств страхового возмещения выплачивается по другим добровольным и обязательным видам страхования.
ЧАО "Страховая компания "Перша" работает на страховом рынке Украины с 2001 года. Основная специализация компании - автомобильное страхование с использованием инновационных IT-технологий. СК "Перша" - член Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, член Лиги страховых организаций Украины, Национальный страховщик книжек международных автомобильных перевозок (МДП).
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В РУБРИКЕ
|СК «Перша» за 10 мес. выплатила 140,7 млн грн. возмещений
Как сообщается в пресс-релизе страховщика, наибольшие суммы выплат пришлись на "Зеленую карту" - 75,8 млн грн, КАСКО - 14,3 млн грн, ОСАГО - 37,7 млн грн, медицинские расходы (в учреждениях, выплаты путешествующим за границей и по Украине) - 7,2 млн грн, CMR + TTH - 2,9 млн грн, ОНС на транспорте, в том числе пассажиры, - 600 тыс. грн.
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