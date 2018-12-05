«Укрзализныця» за 10 мес. инвестировала более 6,8 млрд грн в инфраструктуру и подвижной состав

АО "Укрзализныця" в январе-октябре 2018 года инвестировало в обновление подвижного состава и модернизацию инфраструктуры более 6,8 млрд грн, поступивших на специальный инвестиционный счет компании от индексации тарифов на грузовые перевозки.

"За счет этих средств в январе-октябре 2018 года "Укрзализныця" профинансировала закупку грузовых вагонов на сумму 390,5 млн грн, модернизацию и капитальный ремонт тягового подвижного состава на сумму более 1,5 млрд грн, осуществила авансовый платеж для получения в пользование 30 магистральных грузовых тепловозов General Electric на сумму более 1,1 млрд грн", - сообщается на сайте компании со ссылкой на директора по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрея Рязанцева.

Компания также приобрела материалы для изготовления, модернизации и капитального ремонта грузовых вагонов на сумму 2,1 млрд грн и материалы верхнего строения пути для модернизации инфраструктуры на сумму около 1,7 млрд грн.

При этом, по словам А.Рязанцева, за последний год, к примеру, средняя цена дизельного топлива выросла на 30%, стоимость электроэнергии в среднем на 15%, средняя заработная плата - почти на 25%, а индекс цен товаропроизводителей промышленной продукции вырос на 16,6%.

"Таким образом, индексация тарифа, которая была осуществлена в конце 2017 года, уже нивелирована ростом цен на компоненты себестоимости перевозок, соответственно, источник для дальнейших инвестиций отсутствует. Именно поэтому мы предлагаем пересмотреть существующий уровень тарифа и осуществить его автоматическую привязку к индексу цен производителей", - отметил он.

В целом в течение 10 месяцев 2018 года "Укрзализныця" инвестировала в закупку и ремонт грузовых вагонов, модернизацию и капитальный ремонт тягового подвижного состава, обновление инфраструктуры более 6,8 млрд грн от индексации тарифов на грузовые перевозки на 15% состоявшейся 31 октября 2017 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6% и далее повышать их на 2,5% ежеквартально.

Ранее "Укрзализныця" рассматривала возможность в 2019 году повысить тарифы на перевозки не менее чем на 12%. При этом, по мнению руководства компании, троекратное повышение тарифов на грузоперевозки является экономически обоснованным.