Собственник ЧАО «Завод Элокс» выплатит себе 25 млн грн дивидендов нераспределенной прибыли за 2017г

Единственный акционер производителя электротехнической продукции для атомных электростанций ЧАО "Завод Элокс" (Харьковская обл.), зарегистрированный на Мальте Валерий Чечин направил на выплату дивидендов 25 млн грн нераспределенной прибыли за 2017 год.

Согласно публикации в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение владелец 100% акций ЧАО принял 29 ноября. Дивиденды будут выплачиваться с 14 декабря 2018 года по 30 марта 2019 года банковским переводом на счет акционера.

ЧАО "Завод Элокс", работающий с 1990 года, занимается разработкой, шефмонтажем и сервисным обслуживанием электротехнической продукции для АЭС и промышленных объектов. Основная продукция - электрические проходки, кабельные муфты, выкатные тележки, огнезащитные материалы.

Основными заказчиками ЧАО "Завод Элокс" являются атомные станции Украины, Словакии, России, Болгарии, Венгрии, Литвы, Армении, Индии, Китая.

По информации на сайте предприятия, значительную часть своей продукции "Элокс" поставил, выиграв международные конкурсы в рамках программы TACIS по ядерной безопасности АЭС.

В 2017 году чистый доход ЧАО сократился на 44,7% к 2016 году - до 112,65 млн грн, чистая прибыль снизилась в 3,2 раза - до 33,12 млн грн.

По информации эмитента в НКЦБФР, в феврале текущего года единоличный собственник предприятия решил направить на дивиденды нераспределенную прибыль за 2015 год в размере 22,38 млн грн. Дивиденды должны были выплачиваться с 16 марта по 15 июля текущего года.

Уставный капитал ЧАО "Завод Элокс" - 5,33 млн грн, номинал акции - 100 грн.