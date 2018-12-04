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«Сисайд Терминал» намерен вложить около 120 млн грн в реконструкцию ж/д станции Николаев-Грузовой
07:30 04.12.2018 |
Компания "Сисайд Терминал" (оператор ж/д путей в Николаевском морском торговом порту) планирует инвестировать около 120 млн грн в увеличение пропускной способности станции Николаев-Грузовой, сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).
Руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс сообщил о достигнутой договоренности с "Сисайд Терминал" относительно реконструкции железнодорожной станции Николаев-Грузовой: объем инвестиций составит около 120 млн грн.
Модернизация ж/д инфраструктуры будет координироваться с "Укрзализныцей". Это позволит нарастить грузооборот в Николаевском морпорту до 20 млн тонн в год за счет увеличения пропускной способности станции Николаев-Грузовой.
Ожидаемый экономический эффект составит около 500 млн грн дополнительного дохода, более 120 млн грн дополнительных отчислений в государственный и местные бюджеты и возможность инвестиций в развитие инфраструктуры в размере 65 млн грн ежегодно.
Компания "Сисайд терминал", конечным бенефициаром которой в Госреестре физ- и юрлиц указан бизнесмен Леонид Крючков, с уставным капиталом в 2006 году 5,1 млн грн, получила в пользование железнодорожные пути и перевозит грузы по территории Николаевского морпорта. В 2015 году она получила около 16 млн грн чистой прибыли, в 2016-м - около 28 млн грн.
Л.Крючков - брат экс-нардепа Дмитрия Крючкова, подозреваемого НАБУ в хищении средств облэнерго через основанную им компанию "Энергомережа".
Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.
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