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«Укрзализныця» вводит ограничения на продажу и возврат билетов
12:21 28.11.2018 |
Государственная Укрзализныця до окончания периода новогодне-рождественских перевозок будет осуществлять их возврат только через железнодорожные кассы. Как сообщает пресс-служба УЗ, такое решение принято с целью предупреждения злоупотреблений и предотвращения дефицита билетов.
Проведенный госкомпанией анализ показал, что большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда. "Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожные кассы", - уточняет УЗ.
Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки, которые, как правило, осуществляются туристическими фирмами.
В период повышенного спроса групповые заказы билетов можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах.
Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.
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