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«Укрзализныця» намерена повысить грузовые тарифы на 16,6% с февраля 2019 и далее на 2,5% ежеквартально
17:18 27.11.2018 |
АО "Укрзализныця" планирует проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%.
Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.
"Тариф будет индексироваться автоматически и более того, не раз в год а ежеквартально на небольшие показатели изменения. С одной стороны, это дает прогнозируемость для "Укрзализныци" относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам, частным клиентам понимать какой будет тарифная политика "Укрзализныци" не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - пояснил он.
Согласно презентации "Укрзализныци", обнародованной в ходе Инфраструктурного дня, первый этап индексации планируется с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.
"Мы последние полтора года подробно обсуждаем подход с представителями бизнес-сообщества, бизнес-ассоциациями о переходе к автоматической индексации железнодорожных тарифов на основании индекса цен производителей промышленной продукции. Этот вопрос получил почти полный консенсус как со стороны бизнес-общественности, так и бизнес ассоциаций", - отметил руководитель "Укрзализныци".
В то же время, он указал на то, что вопрос возможности повышения тарифа на пассажирские перевозки еще находятся на стадии обсуждения, при этом, при работе с пассажирским тарифом будет учитываться экономическая ситуация в государстве и возможности граждан по оплате измененных тарифов.
"Мы хотим отойти от ситуации, когда мы в ручном режиме переговоров каждый год на непонятный, непрогнозируемый уровень повышаем грузовой тариф. Мы предлагаем ввести систему, когда (повышение происходит - ИФ) автоматически на уровне макроэкономического показателя", - подчеркнул Е.Кравцов.
По его словам, если предложение "Укрзализныци" будет принято, тариф будет индексироваться автоматически, и не раз в год, а ежеквартально на небольшие показатели, согласно изменениям индекса цен производителей промышленной продукции за последний квартал.
"Индекс промышленных цен является объективным, он рассчитывается Министерством экономики и Государственным комитетом статистики и зависит от года, например для прошлого года он составлял 16,3%, в этом году тоже, примерно, 16%", - подчеркнул Е.Кравцов.
Он также отметил, что в 2018 году "Укрзализныця" не проводила индексацию грузового тарифа. Именно по этой причине планируется провести индексацию тарифа в начале следующего года и после этого поквартально повышать на определенный фиксированный процент.
Как сообщалось, ранее Укрзализныця" рассматривала возможность в 2019 году повысить тарифы на перевозки не менее чем на 12%.
При этом, по мнению руководства компании, трехкратное повышение тарифов на грузоперевозки является экономически обоснованным.
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