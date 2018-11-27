Финансовые новости
- |
- 27.11.18
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
УЗ заявила, что готова перенаправить грузы из Мариуполя и Бердянска в другие порты
17:13 27.11.2018 |
Акционерная госкомпания «Укрзализныця» сообщила о готовности переориентировать грузопотоки на другие морпорты в случае изменения логистики перевозок грузов морскими путями в Азовском регионе после введения военного положения.
Об этом написал на своей странице в сети Facebook исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Евгений Кравцов.
«Пассажирские и грузовые поезда будут курсировать согласно графику движения и по всем не запрещенным законодательством маршрутам. В случае изменения логистики перевозки грузов морскими путями, в частности в Азовском регионе, «Укрзализныця» готова к переориентации грузов на другие порты», - сообщил он.
Кравцов также подчеркнул, что «Укрзализныця» готова к обеспечению функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, руководствуясь Конституцией и законами Украины, решениями президента, парламента, правительства, а также приказами центральных органов исполнительной власти и уставом госкомпании.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка Украина-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Решение было принято по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины в ответ на открытую агрессию пограничников Российской Федерации в отношении украинских судов в общей акватории Азовского моря в воскресенье, 25 ноября.
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходное дело. Почему УПЦ МП страшно из-за «туристов» Почаевской Лавры
|Даже факт вооруженной агрессии не может вывести наших политиков из режима избирательной кампании
|МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной
|Рада назначила выборы Президента на 31 марта 2019
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрзализныця» намерена повысить грузовые тарифы на 16,6% с февраля 2019 и далее на 2,5% ежеквартально
|УЗ заявила, что готова перенаправить грузы из Мариуполя и Бердянска в другие порты
|Фаворов возглавит газовое направление в «Нафтогазе», продаст свою долю в «ЭРУ»
|«Интерпайп Сталь» за 10 мес. нарастила выплавку стали на 17,2%
|Nestle выкупила все акции львовской фабрики Свиточ
Швейцарская корпорация Nestle, владеющая 96,7% акций львовской кондитерской фабрики Свиточ, принудительно выкупила остаток акций фабрики по цене 3,93 тыс. грн за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении Свиточа в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
|«Электросталь» за 10 мес. сократила производство литой заготовки почти на четверть
|«Укрзализныця» за октябрь-2018 сократила перевозки транзитных грузов на 22,1% по сравнению с октябрем-2017
Это интересно
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook
|Nissan может пересмотреть альянс с Renault из-за неравноправных отношений
|Китай расширяет сеть квантовой связи
|Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
|Изобретен генератор для кораблей, который преобразует выхлопы в электричество
|Новый Range Rover Evoque стал первым автомобилем с технологией «прозрачного капота»
|США настраивают союзников против Huawei