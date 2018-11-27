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Фаворов возглавит газовое направление в «Нафтогазе», продаст свою долю в «ЭРУ»
12:24 27.11.2018 |
Совладелец группы компаний "ЭРУ" Андрей Фаворов назначен руководителем газового направления НАК "Нафтогаз Украины", будет заниматься вопросами добычи, оптовой торговли и розничных продаж газа, сообщила пресс-служба компании.
"Нафтогаз" прокладывает фарватер изменений в нашей стране. Это сложная задача, но работая в НАК можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду "Нафтогаза", - приводятся в сообщении слова А.Фаворова.
Во избежание конфликта интересов А.Фаворов продает свою долю в компании "ЭРУ" остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.
"Нафтогаз" должен быть не только крупнейшим налогоплательщиком в Украине, но и клиентоориентированной компанией, которая предлагает качественные продукты и услуги потребителям. Мы решили усилить свою команду специалистом, который имеет опыт успешной работы в частном бизнесе", - отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.
Как сообщалось, А.Фаворов с сентября 2010 года по июль 2014 года занимал должность коммерческого директора "ДТЭК", с мая 2009 года по июль 2010 года работал директором по развитию бизнеса в компании ContourGlobal (Киев). До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation. Имеет степень магистра по управлению бизнесом в Georgetown University (Вашингтон).
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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