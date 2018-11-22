Суд отказался вернуть «Укртелеком» в госсобственность

Хозяйственный суд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества к компании " ЕСУ " о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций " Укртелекома " и взыскании 81,9 миллиона долларов пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.

"Руководствуясь ст.ст. 73-80, 86, 129, 180, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК Украины, Хозяйственный суд города Киева решил в удовлетворении первоначального иска отказать полностью. В удовлетворении встречного иска отказать полностью", - говорится в решении суда от 7 ноября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию "Укртелеком", заплатив 10,57 миллиарда гривень за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании "ЕСУ", требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 миллионов долларов. 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций "Укртелекома" компанией "ЕСУ", тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность.

12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию компании "ЕСУ" на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания "Укртелеком".

В июле 2018 года Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании "ЕСУ" на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций "Укртелекома" и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.