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Первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт установят на горе Карачун
13:15 21.11.2018 |
В начале следующего года в районе горы Карачун, которая находится недалеко от города Славянск (Донецкая область), планируют установить первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт.
По словам главного конструктора ООО «Фурлендер Видтехнолоджи» Артема Филипских, монтажные работы ВЭС с тремя смотровыми площадками начнутся уже в конце января 2019.
«В Украине есть подобные турбины, но их мощность не превышает 3 МВт, - говорит он. - К тому же установка не просто будет производить электроэнергию, но и будет обеспечивать возможность увидеть город с высоты птичьего полета: каждый желающий сможет по лестнице подняться на смотровые площадки расположенные на высоте от 10,7 до 125 метров».
Работа над проектом продолжалась в течение года, продолжает Артем Филипских. "Конструкция будет собираться в заводских цехах предприятия, - рассказал он. - Работы по монтажу ветротурбины начнутся уже в конце января 2019 - тогда же появится и первая смотровая площадка".
«Фурлендер Виндтехнолоджи» - единственный в Украине производитель современных ветроэнергетических установок, который занимается строительством ветропарков. С 2010 года компания построила и ввела в эксплуатацию 7 ветропарков в Украине и один ветропарк в Казахстане.
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