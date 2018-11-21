Первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт установят на горе Карачун

В начале следующего года в районе горы Карачун, которая находится недалеко от города Славянск (Донецкая область), планируют установить первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт.

По словам главного конструктора ООО «Фурлендер Видтехнолоджи» Артема Филипских, монтажные работы ВЭС с тремя смотровыми площадками начнутся уже в конце января 2019.

«В Украине есть подобные турбины, но их мощность не превышает 3 МВт, - говорит он. - К тому же установка не просто будет производить электроэнергию, но и будет обеспечивать возможность увидеть город с высоты птичьего полета: каждый желающий сможет по лестнице подняться на смотровые площадки расположенные на высоте от 10,7 до 125 метров».

Работа над проектом продолжалась в течение года, продолжает Артем Филипских. "Конструкция будет собираться в заводских цехах предприятия, - рассказал он. - Работы по монтажу ветротурбины начнутся уже в конце января 2019 - тогда же появится и первая смотровая площадка".

«Фурлендер Виндтехнолоджи» - единственный в Украине производитель современных ветроэнергетических установок, который занимается строительством ветропарков. С 2010 года компания построила и ввела в эксплуатацию 7 ветропарков в Украине и один ветропарк в Казахстане.