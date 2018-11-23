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«Укрзализныця» за октябрь-2018 сократила перевозки транзитных грузов на 22,1% по сравнению с октябрем-2017
15:06 23.11.2018 |
ПАО "Укрзализныця" в октябре этого года перевезла 1,41 млн тонн транзитных грузов, что на 22,1% меньше по сравнению с октябрем 2017 года, сообщила компания в понедельник в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Наибольшее падение зафиксировано в перевозке кокса - в 20,8 раза (до 0,8 тыс. тонн), лесных грузов - в 8,1 раза (до 9,3 тыс. тонн), каменного угля - почти в 2,1 раза (до 444,9 тыс. тонн), нефти и нефтепродуктов - на 43,9% (до 93,9 тыс. тонн).
Снизились также транзитные перевозки химикатов - на 34,1% (до 35,3 тыс. тонн), зерна и продуктов помола - на 12,3% (до 52,7 тыс. тонн) и минеральных строительных материалов - на 3,1% (до 21,7 тыс. тонн), отмечает "Укрзализныця".
Однако, по ее данным, вырос транзит лома черных металлов - в 9,4 раза (до 4,7 тыс. тонн), железных и марганцевых руд - на 71,5% (до 482,5 тыс. тонн), черных металлов - на 53,1% (до 141,9 тыс. тонн), машин и оборудования - на 50% (до 600 тонн), химических и минеральных удобрений - на 28,9% (до 70,9 тыс. тонн) и автомобилей - на 3,4 (до 6 тыс. тонн).
В компании не уточнили причин снижения перевозки транзитных грузов.
Ранее директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил, что по сравнению с сентябрем 2018 года транзитные перевозки в октябре увеличились 17,6%.
Как сообщалось, по итогам 2018 года "Укрзализныця" планирует перевезти 347,5 млн тонн грузов, что на 2,3% превысит показатель 2017 года.
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