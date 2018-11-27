«Интерпайп Сталь» за 10 мес. нарастила выплавку стали на 17,2%

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в январе-октябре 2018 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 823 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в октябре выплавлено 85 тыс. тонн стали.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 году составил 850 тыс. тонн, что на 38% выше, чем в 2016 году.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.