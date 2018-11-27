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«Интерпайп Сталь» за 10 мес. нарастила выплавку стали на 17,2%
07:51 27.11.2018 |
Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" международной вертикально интегрированной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" (Днепр) в январе-октябре 2018 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 823 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в октябре выплавлено 85 тыс. тонн стали.
Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 году составил 850 тыс. тонн, что на 38% выше, чем в 2016 году.
"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.
В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
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