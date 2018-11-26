«Электросталь» за 10 мес. сократила производство литой заготовки почти на четверть

Сталеплавильное предприятие "Электросталь" (Курахово Донецкой обл.) в январе-октябре 2018 года сократило производство непрерывнолитой заготовки на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 277 тыс. тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, в октябре произведено 33 тыс. тонн заготовки.

Как сообщалось, "Электросталь" в 2017 году нарастила производство непрерывнолитой заготовки на 34,54% по сравнению с 2016 годом - до 437,729 тыс. тонн, из которых на экспорт поставлено 352,148 тыс. тонн, остальное - на внутренний рынок.

Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции - сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.