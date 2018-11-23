МХП подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской Perutnina Ptuj

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской компании Perutnina Ptuj.

"МХП ... объявляет сегодня о подписании соглашения о приобретении 90,68% выпущенного акционерного капитала Perutnina, хорошо зарекомендовавшей себя вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной Европе, в том числе в Словении", - говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Как сообщалось, 14 ноября МХП заявил о планах инвестировать EUR200 млн в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.

МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Компания также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь в Западной Европе.

По данным компании, МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, ожидает только подтверждения словенского Агентства по защите конкуренции.

Согласно информации компании в финансовом отчете за третьем квартале 2018 года, размещенном на Лондонской фондовой бирже, МХП намерен завершить сделку до конца этого года.

МХП 21 сентября 2018 года получил от Slovenian Competition Protection Agency уведомление о регистрации заявки на покупку Perutnina Ptuj.

О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.

Акционерами Perutnina Ptuj являются Slovenian Steel Group (SIJ d.d., 85,16% акций), подконтрольный ему Holding PMP d.d. (5,53%) и другие (9,31%).

Как отмечается в годовом отчете SIJ, в 2017 году группа купила 12,77% Perutnina Ptuj за EUR11,4 млн, доведя свое прямое и непрямое владение до 90,69%.

В отчете активы Perutnina Ptuj Group и Holding PMP были указаны как активы на продажу и оценивались в EUR270 млн, а их обязательства - в EUR133 млн. Компания SIJ заявляла о планах провести spin-off Perutnina Ptuj до конца 2018 года.

Согласно отчету, оборот Perutnina Ptuj Group в 2017 году вырос до EUR257,11 млн с EUR211,35 млн в 2016 году, EBITDA соответственно - до EUR24,418 млн с EUR24,229 млн.